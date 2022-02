Maire Tecnimont, 17% del portafoglio ordini in Russia. Già gestito sanzioni

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Con l'approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato di Gruppo 2021,ha anche fornito un, in quanto il gruppo attivo nella trasformazione delle risorse naturali rappresenta uno dei titoli di Piazza Affari più esposti al conflitto di Ucraina e alla potenziali ulteriori sanzioni dell'Occidente sul paese guidato da Vladimir Putin. Ad oggi, il portafoglio ordini del gruppo per circa 1,5 miliardi di euro si riferisce alla Russia, pari alIl primo progetto che Maire Tecnimont cita è quello che si è aggiudicata a fine gennaio dalla. Il contratto di Engineering, Procurement e Contruction (EPC) ha un valer di 1,1 miliardi di euro e riguarda la realizzazione del complesso di Hydrocracking VGO presso il sito di produzione della Ryazan Refining Company (RORC), 200 km a sud-est di Mosca. Oggi il gruppo italiano afferma che "il progetto èe venga incluso nel portafoglio al perfezionamento del financing ed al verificarsi di determinate condizioni".Per quanto riguarda i ricavi del 2022, Maire Tecnimont evidenzia che l'avanzamento delè in fase avanzata di completamento con un progress pari al 95%. Ad eccezione delle attività di costruzione del, la maggior parte delle attività ancora da svolgere nel paese sono concentrate su attività di procurement con riferimento alle quali gli ordini di acquisto materiali sono già stati per la maggior parte emessi ed in molti casi consegnati in loco. Per il solo progetto Kingisepp 2, unico avente natura di EPC, sono previste attività di costruzione da eseguire in loco, in carico alla controllata russa MT Russia, attraverso l'affidamento di appalti a società di costruzione locali.In genarle il gruppo quotato su Euronext Milan sottolinea che "la composizione e la diversificazione geografica del portafoglio ordini già in atto, unita alla consistente pipeline di iniziative commerciali in tutte le geografie, conferma il già avvenuto". Vengono evidenziata la ripresa degli investimenti petrolchimici nel(in particolare con progetti ad Abu Dhabi) e in(soprattutto sul versante degli investimenti nella transizione energetica e nella chimica sostenibile)."Con riferimento al quadro evolutivo delleattualmente allo studio, il gruppo hasia per gli aspetti logistico operativi, sia per gli aspetti legati alle transazioni finanziarie", evidenzia infine Maire Tecnimont. Il saldo netto delle partite contabili di bilancio attive e passive con la Russia, alla data attuale, presenta un sostanziale equilibrio.Dopo l'uscita dei dati finanziari del 2021 e gli aggiornamenti sull'esposizione alla Russia, il titolo di Maire Tecnimont si è ulteriormente indebolito a Piazza Affari, dove risultanella seduta odierna.si attesta a 3,198, con unDa inizio anno il calo registrato è superiore al 23%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 3,052 e successiva a 2,906. Resistenza a 3,458.