Technoprobe, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Technoprobe

Mediobanca

(Teleborsa) -, leader nella realizzazione di Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha comunicato che in data 25 febbraio 2022 è stata(e pertanto per l'acquisto di 12.000.000 di azioni Technoprobe di titolarità di T-Plus S.p.A.) da parte di, per conto dei joint global coordinators,. Con l'esercizio dell'opzione greenshoe termina il periodo di stabilizzazione con effetto immediato.Ildelle azioni Technoprobe oggetto dell'opzione greenshoe è di 5,70 euro per azione, corrispondente al prezzo d'offerta stabilito nell'ambito del collocamento istituzionale - per unpari a 68.400.000 euro, al lordo delle commissioni dell'offerta istituzionale. Ildell'opzione greenshoe sarà in data e per valuta 1 marzo 2022.Incluse le azioni Technoprobe oggetto dell'opzione greenshoe, ilha riguardato pertanto 125.000.000 azioni, pari al 20,80% del capitale sociale e al 11,61% dei diritti di voto della società. Durante il periodo di stabilizzazione, dalla data di inizio delle negoziazioni (15 febbraio 2022) fino alla data odierna, non è stata effettuata alcuna operazione di