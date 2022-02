Autogrill, Laura Cioli lascia il CdA

Autogrill

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha comunicato che, amministratore non esecutivo indipendente, ha rassegnato le proprie, a causa di impegni professionali di recente sopravvenuti, cessando contestualmente ogni altro incarico consiliare. Alla data di dimissione, Cioli non risulta detenere alcuna azione Autogrill.A gennaio 2022 Cioli è stata nominata, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e controllata da Pillarstone Italy. In passato la manager è stata Chief Executive Officer in GEDI Gruppo Editoriale, Chief Executive Officer in, Chief Executive Officer in CartaSi (ora), Chief Operating Officer in Sky Italia, Senior Vice President in ENI Gas & Power, Executive Director in Vodafone Italia, Partner in Bain & Company.