Borsa, crollano le azioni dei big russi quotati a Londra

Pjsc Gazprom Level

Sberbank Of Russia

Pjsc Magnit

Pjsc Lukoil

Rosneft Oil Company Gdrs

(Teleborsa) - La decisione della banca centrale russa di tenere chiuso il Moscow Exchange, ovvero la borsa del paese guidato da Vladimir Putin, non ha potuto evitare che le azioni delle società russe crollassero su altri mercati. I(certificati che sostituiscono le azioni e che consentono la contrattazione sul mercato di titoli emessi su altri mercati finanziari) dellestanno infatti registrando cali significativi.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 2,8. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,852 e successiva 0,9047. Resistenza a 3,995.Seduta negativa per, che si posiziona a 1,238 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 0,8889 e successiva a 0,5399. Resistenza a 2,34.Scendecon i prezzi allineati a 2,211 per una discesa del. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,227 e successiva a quota 0,2437. Resistenza a 3,967.Seduta negativa per, che si posiziona a 24 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 16,85 e successiva a 9,69. Resistenza a 45,31.Seduta negativa per, che si posiziona a 2,669 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 2,29 e successiva a 1,911. Resistenza a 4,258.