Rublo in caduta libera: scatta panic selling. Mosca ritarda avvio mercato Forex

(Teleborsa) - E'sui mercati russi dopo l'attacco della Russia all'Ucraina e le pensanti, che rischiano di isolare Mosca dagli scambi internazionali. Fra questi la possibilità che il G7 calchi un po' la mano ed. Per questo motivo il weekend è stato caratterizzato da una vera e propria, anzi ai bancomat, per il prelievo di dollari, che ha ulteriormente penalizzato la valuta russa: il rublo.Ilad un nuovo minimo storico dicontro il biglietto verde, in calo di circa il 30% rispetto al cambio ufficiale della scorsa settimana. Un riflesso delle transazioni effettuatedagli uffici di cambio di diverse banche, che in risposta alle file createsi a Mosca per cambiare rubli in dollari, praticavano unper dollaro a fronte dei circa 83,7 del cambio ufficiale.Questa mattina sui mercati internazionali il rublo passa di mano contro la valuta statunitense arispetto al riferimento ufficiale precedente. E non è andata meglio durante e contrattazioni in Asia, durante le quali il rublo è stato scambiato a quota 113 contro dollaro.Laoggi avvierà un'altra settimana volatile, dopo aver registrato la scorsa settimana una estrema volatilità, con oscillazioni del 20-30% nelle due direzioni. La banca centrale nel frattempo ha deciso die di tenere chiuso il mercato Forex repo.