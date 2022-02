Stabile la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude poco mossa la borsa di, cos come si muovono con debolezza le altre piazze asiatiche, mentre si delinea un quadro sempre più penalizzante per la Russia con le sanzioni imposte su larga scala.L'indice giapponese(+0,19%) è sostanzialmente stabile; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,08%.In ribasso(-0,9%); in frazionale progresso(+0,62%).Sui livelli della vigilia(+0,01%); guadagni frazionali per(+0,68%).Andamento negativo per l', con un ribasso dello 0,99%. Composto ribasso per l', in flessione dell'1,05% sui valori precedenti. Debole l', che presenta una flessione dello 0,90% sui valori precedenti.Il rendimento per l'è pari 0,18%, mentre il rendimento deltratta 2,79%.