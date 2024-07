Borse asiatiche zavorrate dalla Cina. Tokyo chiude contrastata

Nikkei 225

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le borse asiatiche che, da un lato beneficiano del buon andamento di Wall Street e delle scommesse sulla politica monetaria della Fed, dall'altra risentono di tematiche prettamente locali, come le borse cinesi, che scontano negativamente alcuni commenti di Trump.L'ex presidente ha affermato che Taiwan dovrebbe "pagare gli USA" per la protezione militare, implicitamente facendo capire che il supporto contro le pressioni di Pechino potrebbe venir meno dal momento che non c'è alcun accordo formale di protezione.reagisce con un calo dello 0,30%, mentreperde lo 0,14%. Peggioche scivola dell'1,22%. Poco sopra la parità(+0,28%).Sosta intorno alla parità la, alla ripaertura dopo la festività di ieri, con ilche scambia con una limatura dello 0,14%, mentre il Topix 100 guadagna lo 0,42%. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,65%.In denaro(+0,92%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +1,85%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%.Il rendimento dell'tratta 1,02%, mentre il rendimento delè pari 2,27%.