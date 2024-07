Borse asiatiche in rialzo

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo pere per le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sulla scia del consolidamento degli indici americani con il listino tecnologico Nasdaq che ha aggiornato nuovamente il record.L'indice giapponeseguadagna lo 0,86%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dello 0,71%.Leggermente negativo anche(-0,15%); in frazionale progresso(+0,68%).Guadagni frazionali per(+0,16%); come pure, sale(+1,12%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,09%, mentre il rendimento delè pari 2,25%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%).