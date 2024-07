Tonica Tokyo, male la Cina dopo PMI servizi deludente

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre sono in rosso i mercati cinesi dopo una lettura deludente sull'attività del settore dei servizi . Lo yen si mantiene ai minimi da 38 anni, mentre le azioni di SoftBank Group raggiungono i loro massimi per la prima volta in tre anni, sostenute da un'impennata globale degli investimenti in intelligenza artificiale e chip.termina la seduta con un guadagno suldell'1,26%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, si posizionano sotto la parità. (-0,41%) e(-0,47%).Buona la prestazione di(+1,01%); con analoga direzione, leggermente positivo(+0,4%). In denaro(+0,62%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,28%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,23%. La giornata del 2 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%.Il rendimento dell'scambia 1,1%, mentre il rendimento per ilè pari 2,25%.