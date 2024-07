Mercati asiatici contrastati, Tokyo ancora in calo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un calo, con ilche mette a segno un -0,53%, portando avanti la scia ribassista di dieci cali consecutivi, avviata il 12 di questo mese;continua invece la giornata in aumento dell'1,28%.scende dello 0,21%.Senza direzione(+0,18%); sale(+0,87%). Positivo(+0,84%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+0,75%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,08%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,31%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%.Il rendimento per l'è pari 1,06%, mentre il rendimento deltratta 2,2%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%).