Asia prosegue a due velocità. Tiene la borsa di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo cheattorno ai massimi raggiunti di recente, sulla conferma di una politica più accomodante della Fed a partire dall'autunno. Misti i dati giunti dall'Asia, dove ihanno registrato una, mentre laconferma unaSeduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,68%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso, mentre il opix guadagna lo 0,50%.Sulla stessa linea,avanza dello 0,13%, arrivando a 8.724 punti, mentre fa peggioche cede circa mezzo punto percentuale. Tentennante(-0,22%). Sui livelli della vigilia(+0,09%).Variazioni negative per(-0,86%) e(-0,21%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,17%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,09%, mentre il rendimento delscambia 2,28%.