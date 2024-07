Tokyo in frazionale ribasso con il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno chiuso ancora una seduta incerta, di riflesso alla performance negativa di Wall Street ed alla correzione che sta coinvolgendo il settore tecnologico dopo un lungo e intenso rally. I conti positivi di TSMC hanno alleviato un po' le ansie relative ad una guerra commerciale fra USA e Cina.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre il Topix segna un calo dello 0,33%.Positive le borse cinesi, conche viaggia sulla parità (+0,02%), mentreregistra un incremento dello 0,45%.Giù il mercato di(-1,94%); sulla stessa linea(-1,29%).Poco sopra la parità(-0,36%); negativo(-0,90%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,21%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%.Il rendimento dell'è pari 1,05%, mentre il rendimento delscambia 2,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50 punti).