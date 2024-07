Borse asiatiche deboli orfane di Wall Street

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale debole per la borsa di(-0,25%), mentre si muovono con prudenza le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, orfane del faro di Wall Street, rimasta chiusa ieri per festività.Si muove al ribasso, che perde lo 0,52%.In rosso(-1,1%); positivo(+0,95%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,38%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,2%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,27%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,08%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,08%.Il rendimento dell'tratta 1,08%, mentre il rendimento delè pari 2,24%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%)01:50: Partite correnti (preced. 2.051 Mld ¥).