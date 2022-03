Chevron aumenta buyback a 5-10 miliardi di dollari all'anno

Chevron

(Teleborsa) - La società petrolifera statunitenseha aumentato la guidance suldi azioni a 5-10 miliardi di dollari all'anno, rispetto al precedente intervallo di 3-5 miliardi di dollari all'anno. L'annuncio è arrivato alla riunione annuale degli investitori, nella quale è stato anche confermato l'obiettivo diannue da 15 a 17 miliardi di dollari fino al 2026, fissato un obiettivo per ridurre leper barile nel 2026 di oltre il 10% rispetto ai livelli del 2021 e previsto un CAGR dellasuperiore al 3% entro il 2026."Chevron sta eseguendo una strategia semplice, basata su capitale e disciplina dei costi - ha affermato il CEO Michael Wirth - Il nostro obiettivo è, sfruttando i nostri punti di forza per fornire energia a basse emissioni di carbonio a un mondo in crescita".La combinazione di un programma di investimento più efficiente in termini di capitale, costi unitari inferiori e una maggiore produzione dovrebbe comportare unnel 2026 e unentro il 2026 (assumendo il Brent a 60 dollari al barile). "Con l'aumento del nostro dividendo e dei riacquisti, prevediamo che la liquidità restituita agli azionisti crescerà di oltre il 50% rispetto allo scorso anno", ha affermato il CFO Pierre Breber.