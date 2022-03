Intesa Sanpaolo, Andrea Sironi lascia CdA dopo ingresso in board Generali

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha comunicato che, con decorrenza 28 febbraio 2022, dalla carica di, a seguito della nomina per cooptazione a consigliere di amministrazione di(dove verrà anche proposto come candidato presidente nella lista per il rinnovo del CdA che sarà presentata dal consiglio uscente). Andrea Sironi, consigliere indipendente, era membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Comitato Remunerazioni di Intesa Sanpaolo. Il consigliere dimissionarioIntesa Sanpaolo alla data delle dimissioni.Il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato didel consigliere uscente, tenuto conto dell', prevista per il 29 Aprile prossimo, per il rinnovo delle cariche, e di nominare Maria Alessandra Stefanelli a nuovo componente del Comitato Remunerazioni. Non si procederà, invece, all'integrazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.