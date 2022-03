Zoom Video scivola nonostante trimestrale, outlook debole

Zoom Video Communications

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -5,02%.La società californiana ha comunicato risultati per il quarto trimestre migliori rispetto alle attese del mercato, ma ha anche ammesso che la crescita registrata nel 2021 difficilmente si ripeterà.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 133,3 USD. Supporto stimato a 121,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 145,3.