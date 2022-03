Ansaldo Energia, siglato accordo con Energy Dome per soluzioni innovative di accumulo energia

(Teleborsa) - È stato firmato oggi da, l'accordo di licenza per l'utilizzo da parte didella tecnologia di energy storage di proprieta` dibasata sulla compressione ed espansione della CO2.Questo – si legge in una nota congiunta – e` ilche consentira` ad Ansaldo Energia di commercializzare lain mercati chiave dove l'azienda ha una storica presenza commerciale. Inoltre, e` prevista anche lain combinazione con le turbine a gas. Le due societa` hanno l'obiettivo di avviare la costruzione dei primigia` entro l'inizio del 2023: Ansaldo Energia fornira` l'EPC chiavi in mano, incluse le garanzie di performance, sulla base del Front End Engineering Design (FEED) sviluppato da Energy Dome.La firma odierna fa seguito ale allache ha confermato la TRL (Technology Readiness Level), le performance e i costi nonche´ il suo potenziale nel mercato dell'accumulo energetico. Ansaldo Energia entra cosi` in un segmento strategico della filiera energetica: "un'operazione cruciale nell'era della transizione ecologica e fondamentale – commenta la società – per garantire affidabilita` nella distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili".Ilsi basa su un ciclo termodinamico che, manipolando l'anidride carbonica (CO2) tra la sua fase gassosa e quella liquida, consente un accumulo energetico efficiente, economico e basato su componenti gia` disponibili sul mercato. Il processo prevede una modalita` di carica, in cui la CO2 viene prelevata da un serbatoio atmosferico, il Dome, compressa e quindi immagazzinata sotto pressione a temperatura ambiente in uno stato liquido. Quando l'energia deve essere rilasciata, la CO2 viene evaporata ed espansa in una turbina, quindi restituita al serbatoio atmosferico, pronta per il successivo ciclo di carica senza che il processo abbia emissioni in atmosfera."La diversificazione delle fonti e la capacita` di immagazzinare energia sono argomenti cruciali per le strategie energetiche dei prossimi anni e saranno un punto di forza dell'offerta di Ansaldo GreenTech – afferma–. Ansaldo Energia e Ansaldo GreenTech offriranno soluzioni capaci di fornire risposte concrete alle sfide della transizione energetica. Abbiamo ritenuto fortemente innovativa la capacita` di sviluppo di Energy Dome e siamo soddisfatti di aver sugellato oggi questa intesa"."Oggi Ansaldo GreenTech entra a pieno titolo nel mercato della transizione energetica, con un portafoglio prodotti sia nel campo dell'energy storage (CO2 Battery) sia in quello dello storage accoppiato alla power generation (ETCC – Energy Transition Combined Cycle), altamente sinergico con l'attuale produzione di Ansaldo Energia – dichiara–. Siamo pronti a offrire questi innovativi prodotti, forti della nostra esperienza e delle nostre competenze maturate in oltre centosessant'anni nel settore della power generation"."Il nostro accordo con Ansaldo Energia – sottolineasegna un nuovo significativo traguardo per Energy Dome, perche´ rappresenta il nostro primo accordo di licenza e pone le basi per la rapida espansione della nostra societa` a livello globale. Abbiamo l'ambizione e la consapevolezza di poter fornire la risposta di cui il mondo ha disperato bisogno, ovvero una tecnologia concreta e affidabile di accumulo di energia di lunga durata, in grado di decarbonizzare l'industria energetica. Vorrei congratularmi con l'Ing. Marino e l'Ing. Gentile per la loro leadership nell'aver reso possibile questo accordo che riconosce Ansaldo Energia come pioniere nell'adozione di tecnologie innovative per cambiare il mondo e soddisfare le esigenze dei propri clienti".