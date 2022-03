Rosso a Tokyo e tra le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Va a picco la borsa di, insieme alle altre borse d'estremo oriente ancora in contrattazioni, con gli investitori che monitorano gli sviluppi della guerra in Ucraina: è di poche ore fa la notizia dell'attacco delle forze armate russe alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.L'indice giapponeseaccusa un ribasso del 2,23%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,50%.Pessimo il mercato di(-2,55%); con analoga direzione, negativo(-1,12%).Variazioni negative per(-1,39%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,69%.Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,38%.Il rendimento dell'scambia 0,15%, mentre il rendimento per ilè pari 2,83%.