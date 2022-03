Banca Profilo, fondo Sator entra nella fase finale di liquidazione

Banca Profilo

(Teleborsa) -, azionista di controllo di, ha reso noto che Sator Capital Limited, gestore del Fondo Sator Private Equity Fund, "A", e che detiene l'intero capitale di Arepo BP, ha comunicato che il fondo (al termine del secondo periodo di proroga) è. Il tutto avviene in applicazione dei termini previsti dal regolamento del fondo stesso e sotto la disciplina del diritto inglese, sottolinea una nota.La fase formale di liquidazione, che, avviene in continuità con l'attuale gestione del fondo e sarà, quindi, curata sempre dal gestore SCL. La fase di liquidazione vedrà il proseguimento - con i medesimi obiettivi di massimizzazione del valore - delle attività di disinvestimento delle partecipazioni ancora detenute dal fondo, incluso il processo già avviato da Arepo BP per la(pari al 62,4% del capitale sociale) detenuta in Banca Profilo.