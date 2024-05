Buongiorno dalla Borsa 6 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,27%; chiusa la borsa di Londra; piccoli passi in avanti per Parigi , che segna un incremento marginale dello 0,30%.

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,18%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,99% termina a quota 17.890,79 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività. Ottima performance per(+2,04%), che archivia la giornata a 9.782,9 punti.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,90% sul precedente. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,91%.Si attende domani dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. Stamattina è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea. Mercoledì, in Germania, sarà pubblicata la Produzione industriale.