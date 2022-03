Piovan, esposizione in Russia e Ucraina pari allo 0,8% del fatturato

Piovan

(Teleborsa) -ha un'verso le aree coinvolte nel conflitto in Ucraina "rispetto alle proprie attività totali". Sulla base dei dati preliminari 2021 e includendo anche il contributo della recente acquisizione di IPEG , il fatturato generato dal gruppo in Russia e Ucraina era pari allo, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari.Piovan "si rende disponibile qualora il suo supporto possa essere utile nelle azioni che potranno realizzarsi a sostegno delle popolazioni coinvolte, nel pieno rispetto dell'evoluzione delle normative internazionali e sta", continua la nota.