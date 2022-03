Vendite diffuse sulle borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Intanto i listini USA mostrano scambi in perdita. Si archivia così un'altra seduta ad alta tensione, con l'attenzione degli investitori rivolta agli sviluppi della guerra in Ucraina, mentre sperano nel nuovo (il terzo) round di negoziati, ancora in corso Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,58%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,55%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,15%), che raggiunge 119,3 dollari per barile, spinto dall'ipotesi di unventilata dal presidente americano Biden.Lieve calo dello, che scende a +160 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,58%.in perdita, che scende dell'1,98%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%; soffre, che evidenzia una perdita dell'1,31%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,36%) e si attesta su 22.160 punti; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 24.530 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 4,68 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.455,3 milioni di euro, pari al 45,19%, rispetto ai precedenti 3,22 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,92 miliardi.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 13,03%.Effervescente, con un progresso del 6,30%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,47%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,29%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,68 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 5,59%.Seduta negativa per, che scende del 5,45%.Tra i(+7,67%),(+6,14%),(+4,01%) e(+3,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,08%.Sensibili perdite per, in calo del 6,03%.In apnea, che arretra del 5,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,32%.