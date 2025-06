Borse europee in ribasso con minori speranze per rapida risoluzione conflitto Israele-Iran

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le, dopo che il presidente statunitense, con dichiarazioni in contrasto con il precedente ottimismo sul fatto che le tensioni tra Israele e Iran non si sarebbero trasformate in un conflitto più ampio. Inoltre, Trump ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ha lasciato il G7 Gli attacchi in Iran e Israele intanto continuano ad aumentare, con. Inoltre, Israele ha ampliato i bombardamenti sull'Iran e ora sta prendendo di mira anche infrastrutture energetiche critiche. L'Iran sta rispondendo con il suo più grande attacco missilistico di sempre, ma finora si è astenuto da azioni che potrebbero perturbare i mercati energetici globali.In, la banca centrale ha lasciato con voto unanime, come ampiamente previsto. Con un voto di 8 a 1, ha deciso di mantenere l'attuale ritmo di tapering fino a marzo 2026, ma di ridurlo da quel momento in poi, sempre come previsto. Ciò significa che l'attuale acquisto di obbligazioni di circa 4.000 miliardi di yen al mese sarà ridotto a 3.000 miliardi di yen entro marzo 2026 e a 2.000 miliardi di yen entro marzo 2027.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,156. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.385,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%.Avanza di poco lo, che si porta a +90 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,42%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,92%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,06%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 41.934 punti, ritracciando dell'1,04%. Negativo il(-0,76%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,65%).Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per, che avanza dell'1,19%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,64%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.Tra i(+1,33%),(+1,06%),(+0,97%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,61%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,30%.