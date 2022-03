Intercos, Ecovadis migliora il rating ESG

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato da novembre 2021 su Euronext Milan, ha ricevuto l'aggiornamento del, una delle principali agenzie internazionali di rating ESG, che per il quarto anno consecutivo conferma un miglioramento delle performance della società. EcoVadis ha assegnato al gruppo la, il riconoscimento più alto nella propria scala del valore, grazie ai progressi effettuati dalla società in tutte le aree di valutazione. Il punteggio si basa sulle politiche, le azioni e i risultati ottenuti nei quattro ambiti chiave analizzati: Ambiente, Pratiche di lavoro e diritti umani, Etica e Acquisti sostenibili."Siamo orgogliosi del riconoscimento attribuitoci da EcoVadis per il quarto anno consecutivo, che colloca Intercosa livello globale in materia di performance ambientali, sociali e di governance - ha commentato il- Tale traguardo conferma la centralità dei temi ESG nella nostra strategia di sviluppo, orientata alla creazione di valore condiviso con tutti i nostri principali stakeholder. Intercos continuerà a progredire nel proprio percorso di sostenibilità e continueremo a lavorare affinché il gruppo possa diventare, anche in questo contesto, un punto di riferimento nel settore della cosmetica".