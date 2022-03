Uniper svaluta crediti verso Nord Stream 2, taglia legami con Russia

Uniper

(Teleborsa) -, società energetica tedesca, rileverà unaper 987 milioni di euro. Il valore di carico risulta dai finanziamenti originariamente concessi a Nord Stream 2 (695 milioni di euro) più l'attuale importo degli interessi maturati (292 milioni di euro). Questa perdita avrà undell'esercizio in corso, marettificati, ha sottolineato la società. Altri co-finanziatori del gasdotto Nord Stream 2, bloccato dalla Germania dopo l'invasione russa dell'Ucraina, avevano preso decisioni simili nelle scorse settimane. In particolare, Wintershall Dea,e OMV.Uniper ha anche annunciato altre misure in relazione alla decisione di Mosca di invadere l'Ucraina e alla conseguenti sanzioni occidentali. La società tedesca è il proprietario di maggioranza della società russa PAO Unipro con l'83,73%. La società è quotata alla Borsa di Mosca e opera in modo indipendente nell'ambito della legislazione russa. Alla fine dello scorso anno, Uniper ha avviato un. "A causa della situazione attuale, questo processo è stato momentaneamente interrotto e verrà riavviato non appena possibile", ha evidenziato la società. Uniperin Russia e non trasferirà fondi a Unipro fino a nuovo avviso. Unipro gestisce cinque centrali elettriche con una capacità totale di oltre 11 gigawatt in Russia, ha generato nell'esercizio 2021 un EBIT adjusted di 230 milioni di euro, pari a poco meno del 20% del risultato operativo (EBIT) di Uniper e circa 160 milioni di euro di utile netto adjusted.Inoltre, Uniper ha affermato che non effettuerà nuovi investimenti in Russia. Tuttavia, continuerà ad adempiere ai suoi contratti esistenti. La società ha anche affermato di aver deciso di non estendere i suoi contratti di fornitura di carbone russo, che dureranno fino al 2022, e che riprenderà i piani per unnel tentativo di diversificare l'approvvigionamento energetico della Germania.