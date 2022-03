Seri Industrial, 417 milioni di euro da MISE per gigafactory Teverola 2

Seri Industrial

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha comunicato che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il decreto di concessione di una, a valere sul fondo IPCEI, in favore della controllata FIB per un importo pari asul totale degli aiuti concedibili, definito sulla base del deficit di finanziamento nominale, pari a 505.843.200 euro.Il programma di investimento, per la realizzazione di una, verrà realizzato a(CE) nell'immobile già nella disponibilità della FIB, su una area di complessivi circa 265 mila mq, di cui 82 mila mq coperti, spiega una nota della società.