Titoli bancari in rally a Wall Street

(Teleborsa) - Forti acquisti si registrano sui titoli bancari quotati a Wall Street, sulla scia della buona performance mostrata dall'intero listino americano grazie aie in molti casi stanno scendendo."Il mercato azionario continua a prendere spunto dalle variazioni dei prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio - ha affermato Kathy Bostjancic, capo economista statunitense presso Oxford Economics - Il trading continuerà a essere volatile e a salire quando i prezzi si ritireranno, ma nel complesso la prospettiva che i prezzi del petrolio e dei prodotti non energetici rimangano molto alti getta un'ombra sulle prospettive per l'attività economica e il mercato azionario".Intanto,, a causa del timore che il blocco delle importazioni di petrolio e gas russi faccia aumentare il rischio di stagflazione.Stavolta ne traggono beneficio i titoli bancari come:che balza del 5,46%,guadagna il 3,34% eavanza del 4,30%. Bene inoltreche sale del 3,50%,