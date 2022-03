Labriola: TIM leader mercato, accelereremo investimenti Ftth-5G

TIM

(Teleborsa) -inè il primo brand di telecomunicazioni inAbbiamo aumentato la copertura a(UBB), dove siamo arrivati alCosìAmministratore Delegato e Direttore Generale di TIM incontrando il management del gruppo, in un incontro che ha coinvolto oltre"Sul- ha aggiunto - i dati OpenSignal del primo semestre 2021 dimostrano come quella di TIM sia la prima rete in Europa in termini di velocità media in download, pari a. Anche suisiamo leader di mercato con un'infrastruttura che si estende su oltre 50 km2. Siamo best in class sul fronte della tecnologia e del know how:a cui offre anche tutti i diversi servizi a disposizione. Tutte queste caratteristiche fanno di noi il leader di mercato e l'operatore di riferimento nel panorama italiano"."Noi ci siamo concentrati sullesugli obiettivi che si possono raggiungere, su come migliorare i risultati del Gruppo. TIM ha asset importanti ma anche molte sfide. Dobbiamo lavorare su obiettivi possibili e ben ponderati, con un focus sulle attività volte a migliorare drasticamente l'efficienza operativa".Quanto al settore Enterpriseva. E' un comparto che sta crescendo trainato dalla crescente domanda dei clienti di servizi ICT. In questo ambito la nostra strategia è di rafforzare le soluzioni dievolvendo verso un'entità integrata: siamo in grado di offrire un portafoglio ampio di servizi end-to-end, sviluppando anche più soluzioni interne".Rispetto alla "trasformazione che abbiamo davanti, ma anche nel day by day,utilizzare materiali green, riutilizzare dove è possibile o rimettere in circolo prodotti e materiali in disuso: dal rifacimento di un negozio, alla trasformazione di una sede, fino alla scelta del fornitore", ha sottolineato Labriola. "Anche la struttura del Gruppo - ha aggiunto - deve cambiare portando equilibrio al rapporto tra uomini e donne nei posti di responsabilità: il nostro obiettivo è di coinvolgere tutte le persone dell'azienda per procedere insieme nella stessa direzione. Fare queste cose è essenziale anche per partecipare alle gare del PNRR, perchè come alcuni di voi