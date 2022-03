NEOA (Eni) raccoglie 175 milioni di sterline in IPO a Londra

Eni

(Teleborsa) -, tramite Eni International, e LiveStream, hanno comunicato il successo dell'di New Energy One Acquisition Corporation Plc () sul, con la raccolta di 175 milioni di sterline ai sensi dell'offerta e della sottoscrizione di azioni ordinarie collegate all'ammissione alla quotazione. Il Cane a sei zampe parteciperà con 17,5 milioni di sterline, che corrisponde al 10% del capitale sociale ordinario di NEOA.L'offerta e la sottoscrizione consentiranno a NEOA di perseguire l'obiettivo di completare unaper partecipare o beneficiare della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La collaborazione di Eni con NEOA si inserisce nelladell'azienda italiana e punta a valorizzare le opportunità di innovazione nell'ambito della transizione energetica e l'accesso a nuove risorse per rafforzare l'impegno verso la decarbonizzazione, si legge in una nota.