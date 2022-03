Sanlorenzo, utile 2021 sale a 51 milioni. Dividendo di 0,60 euro

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha esaminato e approvato ile il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. I(Ricavi Netti Nuovo) sono stati di 585,9 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto al 2020 grazie all'accelerazione dell'Europa e delle Americhe. L'rettificato è stato di 95,5 milioni di euro, +35,3% rispetto al 2020, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 90 basis point a 16,3%. Ildi gruppo è stato pari a 51 milioni di euro (+47,8%).Glisono stati di 49,2 milioni di euro, +59,7% rispetto a 30,8 milioni di euro nel 2020, di cui 26,7 milioni di euro dedicati all'incremento della capacità produttiva e 17,5 milioni di euro allo sviluppo prodotto, a supporto della crescita futura. Lapari a 39 milioni di euro al 31 dicembre 2021, rispetto a 3,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020.Il CdA ha anche:, che prevede nuovamente una crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari, con l'integrazione delle previsioni relative all'utile netto di gruppo a 66-70 milioni di euro; proposto un, pari a circa il 40% del risultato netto di gruppo; approvato la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; esaminato ilal 28 febbraio 2022, pari a 1.097,1 milioni di euro, che evidenzia un order intake di 181,5 milioni di euro nei primi due mesi del 2022 e copre l'86% della guidance 2022 relativa ai Ricavi Netti Nuovo."Come non mai, il modello di business di Sanlorenzo prova la sua resilienza: la solidità del portafoglio ordini è garantita da vendite per il 91% verso clienti finali, ampiamente coperte da significativi anticipi", ha commentato il. "Marginale la nostra, che rappresenta solamente il 7,7% del backlog ed è distribuita su tre esercizi - ha aggiunto - Abbiamo infatti saputo cogliere la forte accelerazione di altre aree geografiche, in cui tutte le tre divisioni del gruppo sono cresciute in modo organico, a partire dagli Stati Uniti, mercato strategico nel quale abbiamo realizzato le migliori performance".