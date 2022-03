BCE, FT: in consiglio direttivo falchi hanno superato le colombe per 15 a 10

(Teleborsa) - Al consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) di ieri. Lo scrive il Financial Times sulla base di quanto attribuisce a fonti anonime che hanno partecipato alla riunione. Ieri Francoforte ha ricalibrato gli acquisti del programma APP - con lache sarà accelerata e gli acquisti di asset termineranno entro giugno a meno che le prospettive di inflazione non si deteriorino - e ha sostanzialmente eliminato il legame temporale tra la fine degli acquisti netti di asset e il, pur mantenendo la sequenza nelle fasi della linea politica., non possiamo essere l'unica banca centrale a non reagire", sostiene uno degli anonimi (tre) partecipanti alla riunione che hanno parlato con il FT. "Sta diventando sempre più chiaro tra i miei colleghi che. Qui non è solo questione di petrolio e prezzi dell'energia - aggiunge - anche alimentari, beni industriali e servizi stanno tutti accelerando a rincari superiori al 2%".Un altro anonimo, citato dal quotidiano britannico, afferma che, incluse la guerra, l'incertezza e i timori sulla crescita. Ora una maggioranza del Consiglio considera i rischi di inflazione superiori a altre preoccupazioni". Il consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE e comprende i sei membri del comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 paesi dell'eurozona.Già ieri, rispondendo alle domande dei giornalisti , la presidente. "Alcuni pensavano che data l'incertezza dovessimo essere anche noi incerti e non fare nulla - ha affermato nella conferenza stampa post-meeting - Altri ritenevano che dovessimo andare avanti, senza condizionalità" verso la normalizzazione della politica momentaria. Poi il capo economistaha proposto un approccio che, secondo Lagarde, usando flessibilità e condizionalità ha bilanciato le varie istanze."Nella situazione attuale l'incertezza è estremamente alta e il consiglio direttivo è giustamente "molto attento" - ha commentato Martin Wolburg, Senior Economist di Generali Investments -e secondo la presidente Lagarde c'era un'ampia gamma di opzioni sul tavolo che andavano dall'ignorare la situazione speciale al portare avanti l'attuale posizione politica. Ila nostro avviso. Da un lato, il consiglio direttivo è stato chiaro sulla fine del QE, mentre dall'altro è stato tagliato il collegamento temporale tra la fine del QE e il primo rialzo dei tassi".