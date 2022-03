BPER Banca aderisce a M'Illumino di Meno

BPER Banca

(Teleborsa) - Anche quest'annoaderisce all'iniziativa, la Giornata internazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 e promossa da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. L'edizione 2022, giunta al 18esimo appuntamento, è dedicata al tema "Spegnere, Pedalare, Rinverdire e Migliorare!" e mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante.BPER Banca spegnerà questa notte le insegne del. Per l'occasione l'Istituto ha inoltre lanciato la sfida "Bike to Work", un'importante iniziativa di mobilità sostenibile che ha reso protagonisti i propri dipendenti con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera raggiungendo il posto di lavoro a piedi, in bicicletta o in monopattino. Grazie al monitoraggio dell'app Wecity sono stati identificati i primi 50 classificati a cui saranno regalati e piantati altrettanti alberi che andranno a popolare il bosco "Piantiamola. Le persone di BPER Banca per l'ambiente" di Treedom.BPER sostiene inoltre da tempo numerosi progetti in favore della tutela ambientale. Grazie al progetto "" da fine 2020 ciascun dipendente ha ricevuto una borraccia brandizzata, valido sostituto delle bottigliette di plastica, per un ammontare totale, ad oggi, pari a 16.500 unità. Questo ha portato una riduzione nell'utilizzo di bottiglie da mezzo litro per un ammontare pari a quasi 3 milioni e mezzo all'anno. Un'importante iniziativa di coinvolgimento dei dipendenti nell'impegno costante della Banca volto a ridurre l'utilizzo della plastica all'interno dei luoghi di lavoro.