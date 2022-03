Caro bollette, Giorgetti: valutare scostamento di bilancio

(Teleborsa) - Per contenere ilsarà costretto a valutare lo scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico,a "Controcampo" ricordando che all'esame di Governo e Parlamenti ci sono provvedimenti per la riduzione della bolletta per famiglie e imprese."Naturalmente questo non risolve il problema - ha affermato - ilE' diventato complicato con la guerra in Ucraina, provocando ulteriori tensioni sui mercati di tutti i prodotti energetici, dal gas ai derivati del petrolio. Da un lato bisogna assumere decisioni adall'altro a livello nazionale dobbiamo immaginare altre forme di intervento di riduzione della tassazione sulle diverse fonti energetiche perchè altrimenti suiGiorgetti ha aggiunto che "è un problema che riguarda il. Se la situazione continua le ripercussioni economiche sono tali per cui dovremo considerare l'ipotesi" di uno scostamento di bilancioUn passaggio anche sul settore agroalimentare doveDobbiamo sopperire andando a cercare altri mercati di fornitura. Ma tutti lo fanno e inevitabilmente i prezzi salgono"."Oggi si scriverebbe il PNRR come dieci mesi fa?Alcune cose vanno aggiornate, alcune esigenze si sono manifestate platealmente", sottolinea Giorgetti. I pilastri della rivoluzione digitale ed energetica "restano attuali, ma vanno aggiornati - ha detto - anche la velocità della transizione green in questo momento di emergenza deve essere ridiscussa., per esempio nelle infrastrutture. "Credo che il PNRR- ha aggiunto -