Mediobanca, Bolloré ha completato l'uscita da azionariato a inizio 2022

Bolloré

Universal Music Group

Bigben Interactive

Socfin

Lagardère

Telecom Italia

Mediaset

(Teleborsa) -haa inizio 2022, secondo quanto comunicato dal conglomerato controllato dall'imprenditore francese in una slide di presentazione dei risultati relativi all'anno finanziario 2021. "All'inizio del 2021 il gruppoha ceduto un ulteriore 2% di Mediobanca per 192 milioni di euro. Laè stataper 188 milioni di euro", si legge nel documento. Bolloré era entrato nel capitale di Piazzetta Cuccia all'inizio degli anni 2000, fino a 2018 era nel Patto di sindacato di Piazzetta Cuccia e per quasi un decennio ha fatto parte del CdA della banca.Ilal 4 marzo 2022 del gruppo Bolloré è di 13,3 miliardi di euro. Il portafoglio comprende i titoli detenuti da Bolloré (, Mediobanca,, etc.) per 6,1 miliardi di euro e da Vivendi (UMG,, etc.) per un importo pari a 7,2 miliardi di euro.