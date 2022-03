Zignago Vetro, utile 2021 sale a 60 milioni. Dividendo di 0,40 euro

Zignago Vetro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il Bilancio consolidato 2021 e il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. L'anno si è chiuso conpari a 493 milioni di euro (+ 21,2%), di cui fuori del territorio italiano a 152,6 milioni (+ 24,5%), pari a 30,9% del fatturato totale. L'è stato di 130,3 milioni di euro (+ 22,2% sull'anno prima e il 26,4% sui ricavi), mentre l'è salito a 60 milioni di euro (+31,5% sul 2020). La generazione di cassa, prima degli investimenti, è stata pari a 120 milioni di euro (+ 28,8% verso 93,2 milioni di euro nel 2020), l'è di 250,5 milioni di euro (257,2 milioni di euro nel 2020).Nonostante i buoni risultati del 2021, considerato l'attuale scenario macroeconomico caratterizzato da una situazione di grande incertezza dovuta in particolare al conflitto tra Russia e Ucraina, il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea ordinaria degli azionisti la distribuzione di unper ciascuna delle 88.236.525 azioni in circolazione, pari a un monte dividendi di 35,3 milioni di euro, rispetto ai 31,6 milioni distribuiti per l’esercizio 2020. Ilnetto consolidato.Il gruppo ha affermato che la buona intonazione della domanda riscontrata nel 2021 nei vari segmenti in cui opera è proseguita anche nei. Zignago Vetro segnala inoltre che le vendite e gli acquisti provenienti dalle aree interessate al conflitto frasono quasi nulle e che il gruppo non ha altre attività nelle suddette zone.A preoccupare il gruppo veneto è l'aumento dei costi di energia e materie prime. Zignago Vetro ha adottato contratti atti a garantire stabilità dei costi per parte significativa delle forniture, almeno per l'esercizio in corso. "Tali coperture non riguardano la totalità dei fabbisogni e pertanto ciò si traduce in un- viene sottolineato - Conseguentemente, le società del gruppo hanno dovuto procedere a, che si ritiene potrebbero essere reiterati nel corso dell'esercizio, qualora tale anomala situazione dovesse permanere".