Neet, oltre 3 milioni di giovani senza futuro

(Teleborsa) -, coloro che non studiano e non lavorano,ed è peggiorata anche a causa della pandemia di Covid-19. Una piaga che è peggiore fra e donne-madri e che che il governo sta cercando di combattere attraverso il Piano Neet Working, di emersione e orientamento dei giovani inattivi, a cura del ministero delle Politiche giovanili e del Ministero del Lavoro.Dal Piano emerge che i Neet, pari ad unadei giovani di quella fascia d'età. Dopo la Turchia (33,6%), il Montenegro (28,6%) e la Macedonia (27,6%), nel 2020 l’Italia è il Paese con il maggior tasso di NEETIl nostro Paese presenta sostanziali differenze a livello regionale. L’Italia risulta divisa in due macro-blocchi: la zona centro-settentrionale, che è in linea o al di sotto della media europea , e la zona del Mezzogiorno, in cui si evidenziano le maggiori criticità, con picchi del 28-30% in Calabria e Sicilia.. In Italia una donna su due non lavora e il 25% delle ragazze con meno di 30 anni non lavora, non studia e non cerca un’occupazione: delle 8,6 milioni di donne in questa condizione in Europa, un terzo appartiene all’Italia. Con il crescere dell’etàc'è un progressivo sbilanciamento delladella fascia d’etàdi quella. Un problema acuiro dalla cura della casa e dei figli: nel 2020 in Italia il 26% delle donne NEET è madre, a fronte del ben più esiguo 2% dei padri.Per far fronte a queste criticità la Ministra Fabiana Dadone, ha firmato il decreto congiunto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, contenente il piano strategico denominato Piano NEET.L'obiettivo delè ridurre l'inattività dei NEET tramite degli. Queste fasi rientrano in un processo di innovazione attuabile tramite i seguenti strumenti operativi:rinforzata enei Centri per l’Impiego, campagna informativa itinerante del Dipartimento per le politiche giovanili e il, supporto informativo tramite il, programmi europei gestiti da ANG, il Piano nazionale pluriennale (2021-2027) sull’inclusione dei giovani con minori opportunità, Individuazione, riconoscimento e convalida di abilità e competenze.