Ecofin, Dombrovskis: la guerra rallenta ma non ferma la crescita europea per il 2022

(Teleborsa) - La guerra in, lee le possibilicreano "un alto grado di incertezza" sulle prospettive di crescita nell'Unione europea. "Nelle nostre previsioni invernali stimavamo un +4% del PIL Ue quest'anno, adesso la nostra stima attuale è che la crescita rallenterà ma che non si fermerà". Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea,nella conferenza stampa al termine dell'. Dombrovskis ha ribadito che a maggio "torneremo a rivalutare" il quadro "con il Pacchetto di primavera sulla base delle previsioni di primavera".I paesi dell'Ue che, a differenza dell'Italia, non hanno ancora atto richiesta dei prestiti previsti dal piano, possono ora farlo per progetti con cui reagire ai problemi sullecreati dalla guerra in Ucraina e soprattutto dalle sanzioni contro la Russia, ha spiegato Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin, sottolineato che complessivamente restanodi euro di potenziali prestiti Ue da richiedere.