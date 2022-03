El.En., utile 2021 sale a 45 milioni. Dividendo di 0,20 euro

El.En.

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, il progetto di bilancio separato 2021 e la Dichiarazione non finanziaria 2021. L'anno si è chiuso conconsolidato in crescita del 40% a 571,4 milioni di euro,pari a 80,1 milioni di euro (+96,2%),consolidato pari a 45,4 milioni di euro (+124,3%) ecash positive per 115,7 milioni di euro. Proposto undi 0,20 euro per azione."Esprimiamoper i risultati ottenuti nell'esercizio 2021, frutto di una pianificazione di lungo termine che siamo lieti di condividere con il mercato e con tutti i colleghi del gruppo", ha commentato il. "Favorite da un solido andamento della domanda, le nostre attività hanno potuto dispiegare il potenziale creato nel tempo dal gruppo, con l'allocazione delle risorse finanziarie e manageriali orientata al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative", ha aggiunto.Riguardo al, la società ha affermato che nel 2021 il fatturato destinato a queste aree. "Il gruppo conta altresì di poter ovviare al calo di vendite che dovrà essere registrato in queste aree con il miglior andamento nel resto del mondo", viene sottolineato.