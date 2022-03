Generali, Caltagirone propone interno Cirinà AD e Costamagna presidente

Generali

(Teleborsa) - A 24 ore di distanza da quella del consiglio di amministrazione uscente , arriva anche laper il rinnovo del board di. La VM 2006 Srl, società del gruppo dell'imprenditore romano, ha deliberato di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo della guida del Leone di Tersite. Per il ruolo diè stato proposto, manager triestino che dirige da anni tutto l'Est Europa del gruppo Generali ed "è considerato da molti all'interno della compagnia il successore dell'attuale amministratore delegato", si legge nella nota della società a cui fa capo la quota di Caltagirone., ex Goldman Sachs ed ex presidente di CDP, è indicato invece per laNella nota sono indicati come consiglieri lo stesso Caltagirone, Marina Brogi, Flavio Cattaneo, Roberta Neri, Alberto Cribiore, Maria Varsellona, Paola Schwizer, Andrea Scrosati, Stefano Marsaglia, Nicoletta Montella, Patrizia Michela Giangualano. Ad eccezione di Francesco Gaetano Caltagirone,di amministrazione."I profili selezionati esprimono un complesso diversificato di esperienze, conoscenze e competenze, maturate in contesti organizzativi ed operativi nazionali ed internazionali di pari complessità, in grado di comprendere al meglio attività, prospettive e rischi della compagnia - spiega il comunicato - La lista di candidati è particolarmente equilibrata perché composta darispettivamente il 46% ed il 54%. La lista si caratterizza inoltre per un elevato numero di consiglieri indipendenti:".