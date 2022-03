DiaSorin, ricavi e utile in aumento nel 2021. Via a buy-back

DiaSorin

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha approvato il bilancio 2021 e la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario pari a 1,05 euro per azione ordinaria in circolazione (per complessivi 57.494.069,85 euro). La crescita del business e l'acquisizione di Luminex hanno trainato l'aumento dei(1.237,7 milioni di euro, pari a +40,4%), dell'(356,9 milioni di euro, +43,8%) e(300,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021, rispetto ai 232,2 milioni al 31 dicembre 2020).I ricavisono saliti del 13,9% (+14,8% a tassi di cambio costanti), mentre le vendite deiper il SARS-CoV-2 sono aumentate del 28,6% (+30% a tassi di cambio costanti), per un totale di 342,1 milioni (377,7 milioni includendo l'acquisizione di Luminex).L'è pari -985,9 milioni di euro (+305,3 milioni al 31 dicembre 2020). La variazione, pari a -1.291,2 milioni, è principalmente dovuta all'indebitamento a supporto dell'acquisizione di Luminex, parzialmente controbilanciato dalla generazione di cassa. La società non prevede materiali impatti negativi derivanti dal conflitto militare tra, non essendo significativamente esposta in tali aree.Il CdA ha anche approvato la proposta di autorizzazione all'fino a 1,5 milioni di azioni, di cui 1,2 milioni al servizio del prestito obbligazionario equity-linked denominato "€500 million Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028" e fino a 0,3 milioni al servizio del nuovo piano di incentivazione Equity Awards Plan e degli altri piani di incentivazione esistenti, da sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti.Per quanto riguarda lain corso a tassi di cambio costanti, DiaSorin prevede ricavi sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2021 (-2% circa), di cui quelli relativi ai prodotti Covid-19 pari a circa 150 milioni e quelli non legati all'attività di diagnostica per il Covid in crescita del 24% circa. L'EBITDA Adjusted margin è atteso a circa il 35%.