ePrice accetta proposta Negma. Verso aumento prestito obbligazionario

ePrice

(Teleborsa) - Il CdA di, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato del commercio elettronico, ha deliberatoricevuta da parte dell'investitore istituzionale, il quale ha confermato la propria disponibilità a ripatrimonializzare e finanziare la società, descrivendo ulteriormente le linee guida del previsto piano di risanamento e finanziamento. L'obiettivo dell'operazione è fornire risorse per migliorare la condizioni finanziaria di ePrice e implementare un progetto di sviluppo volto all'investimento in realtà italiane ed europee attive nel settore tech.La proposta prevede, tra le quali l'avvio del processo di predisposizione e approvazione di un business plan sulla base delle linee guida indicate nella proposta, nonché l'avvio del processo di predisposizione del bilancio 2021 (è stato approvato solo poche settimane fa quello relativo al 2020 ). Negma inoltre pone come condizione che la societàAl fine di poter dare seguito al progetto di cui alla proposta è previsto chegià in essere, e del connesso aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, siasino ad un importo massimo complessivo di 22 milioni di euro, da emettere in più tranche, oltre alla contestuale emissione del piano di warrant.