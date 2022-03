Snam, Alverà: allo studio nuovo gasdotto offshore Italia-Spagna

Snam

(Teleborsa) - La Spagna ha una "ampia capacità di rigassificazione" e Snam sta studiando insieme alla partecipata francese Terega "come renderla disponibile in Europa attraverso il progetto Midcat (gasdotto dei Pirenei) che proponiamo da anni".Lo ha affermato l'sottolineando che "in assenza di progressi tangibili su questo progetto, stiamo anche facendo uno studio di pre-fattibilità per un nuovo gasdotto offshore tra Spagna e Italia"."Nel breve termine - ha aggiunto Alverà - stiamo organizzando una pipeline virtuale con un sistema di navi per il trasporto di Lng dalla Spagna all'impianto di Panigaglia".