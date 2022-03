Bullard: FED dovrebbe aumentare tassi a oltre il 3% quest'anno

(Teleborsa) - Si accende lo scontro trae gli altri componenti del Federal Open Market Committee (FOMC ) della banca centrale statunitense. Il, l'unico a votare contro il rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse alla riunione di politica monetaria di questa settimana , ha pubblicato un(era a favore di un aumento di 50 punti base). "A mio avviso, l'aumento dell'intervallo target allo 0,50-0,75% e l'attuazione di un piano per ridurre le dimensioni del bilancio della FED sarebbero state azioni più appropriate", ha scritto.Riguardo l'aumento dell', ha sottolineato che i valori toccati nelle ultime settimane hanno fatto sì che". "L'onere dell'inflazione eccessiva è particolarmente gravoso per le persone con reddito e ricchezza modesti e per quelle con capacità limitate di adattarsi all'aumento del costo della vita", ha detto.La combinazione di una forte performance economica reale e di un'inflazione inaspettatamente elevata "significa che il tasso di riferimento del Comitato è attualmentedegli Stati Uniti". Inoltre, la politica monetaria statunitense "si è inconsapevolmente allentata ulteriormente perché l'inflazione è aumentata notevolmente mentre il tasso di riferimento è rimasto molto basso, spingendo al ribasso i tassi di interesse reali a breve termine"."Il Comitato dovràper affrontare questa situazione o rischiare di perdere credibilità sul suo obiettivo di inflazione", ha detto Bullard. "Ho raccomandato alla commissione di cercare di- ha aggiunto - Ciò adeguerebbe rapidamente il tasso ufficiale a un livello più appropriato per le circostanze attuali".