Eni, Descalzi: da governo nessuna pressione su cedola e buyback

Eni

(Teleborsa) - "Non c'è nessuna pressione da parte del governo" sulla politica di dividendo e buyback di, "chi si occupa di politica dei dividendi è il CdA e anche il processo strategico è una nostra decisione, non ci sono interferenze di nessun tipo da parte del governo italiano". Lo ha dettorispondendo ad un analista durante la presentazione agli analisti del Piano strategico 2022-25 Nella nota del piano Eni ha sottolineato che "la forte generazione di cassa operativa, pari a 14 miliardi di euro, supporta un miglioramento della politica di remunerazione nel 2022 , con un dividendo complessivo annuale aumentato a 0,88 euro per azione, un programma di buyback da 1,1 miliardi di euro e ulteriori importi per scenari superiori a 90 dollari al barile".