Eurozona, balzo del deficit della bilancia commerciale a gennaio

(Teleborsa) - Aumenta in modo significativo ila gennaio 2022, registrando un disavanzo di 27,2 miliardi di euro, rispetto ai -4,8 miliardi del mese precedente (dato rivisto da -4,6 miliardi di euro) e al surplus di 10,7 miliardi di euro di gennaio 2021.Il dato, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che lesono state pari a 199,5 miliardi di euro, in aumento del 18,9% su anno, mentre lenello stesso periodo sono salite del 44,3% a 226,7 miliardi di euro. La crescita dell'importa è stata trainata dal comparto energetico.L'all'interno dell'area della moneta unica si è portato a 192,3 miliardi di euro, in aumento del 24,2% rispetto a gennaio 2021.Per l'si è registrato un deficit di 36 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 8,5 miliardi registrato a gennaio 2021. Le esportazioni sono aumentate del 19,6% a 178,2 miliardi di euro, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 52,4% rispetto all'anno prima a 214,3 miliardi di euro