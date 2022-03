In flessione le Borse europee su incertezza Ucraina

Enel

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment degli investitori sono ancora lein Ucraina, nonostante i prezzi del greggio abbiamo fermato i loro rialzi e le decisioni delle banche centrali non abbiano pesato troppo sulle borse europee. "In questo contesto di inasprimento della politica monetaria e, continuiamo a credere in un maggiore ribasso per gli asset rischiosi a medio termine", hanno scritto gli analisti di Mizuho International.Sulla borsa di, tra chi ha diffuso itra ieri sera e questa mattina, sale(con Equita che conferma la view positiva sul titolo e afferma che il profilo della società è "attractive" dopo "buone indicazioni per il 2022") e scendono ha pubblicato i risultati prima dell'apertura dei mercati) e risultati in crescita grazie al contributo del ramo in affitto dalla controllante).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.939 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 102,5 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,71% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,73%, continuando la seduta a 26.194 punti.In discesa il(-0,7%); come pure, poco sotto la parità il(-0,56%).di Milano, troviamo(+2,06%),(+1,24%),(+0,93%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,90%.In perdita, che scende del 3,29%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,37 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,23%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,56%),(+1,62%),(+1,48%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,17%.Seduta negativa per, che scende del 4,71%.Sensibili perdite per, in calo del 3,89%.In apnea, che arretra del 3,68%.