Piazza Affari resiste alle vendite grazie a Iveco e Poste

(Teleborsa) -, mentre, grazie ad alcuni temi rettamente domestici, come ied il fermento creato daiSul fronte del commercio, il Segretario al Tesoro USAha aperto ad una, ma non con l'Europa.I mercati attendono comunque la, che si riunirà giovedì, mentre una. Più interessante sarà capire quale è l'inclinazione di Francoforte per il resto dell'anno.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,175. L'continua gli scambi a 3.426,9 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,86%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,37% e continua a trattare a 65,04 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +85 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,36%.scende dell'1,09%, resta vicino alla parità(+0,12%), e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 40.165 punti; rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 42.676 punti. Leggermente negativo il(-0,64%); in lieve ribasso il(-0,24%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 7,78%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,77%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,71%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,37% dopo il rialzo del TP di Jefferies.Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni a -2,15%.Calo deciso per, che segna un -1,92%dopo i deboli numeri anticipati ieri.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,50%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.del FTSE MidCap,(+3,18%),(+2,60%),(+2,17%) e(+1,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,53%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,25%.