Moncler, informativa su azioni proprie

Moncler

l'azienda nota per i piumini

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato il 3 marzo 2022 e avviato il 4 marzo 2022 per un massimo di 1.000.000 azioni ordinarie a servizio di piani di compensi e di assegnazione di azioni a favore di dipendenti, Amministratori e consulenti e delle proprie società controllate, ha reso noto di avertra il 14 e il 18 marzo 2022, complessivamente(corrispondenti allo 0,09% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 48,1267 euro, per unpari aA seguito delle suddette operazioni, Moncler detiene 4.628.478 azioni proprie.Intanto, sul listino milanese, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 51,06 euro.