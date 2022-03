Cattolica, Bardelli entra in CdA. Gentili nuovo vice presidente

Cattolica

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società assicurativa del gruppo, hain qualità di consigliere non indipendente e non esecutivo. Francesco Bardelli subentra al dimissionario Luigi Migliavacca, già vice presidente. Il CdA ha anche deliberato diricopre attualmente la carica die di CEO e General Manager per Generali Jeniot. È inoltre responsabile del processo di integrazione di Cattolica in Generali Italia. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze professionali nel settore bancario e della consulenza manageriale strategica in McKinsey, prima dell'approdo in Generali Italia dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Business Transformation.