DEKRA Italia partecipa al FORUM AutoMotive sulla mobilità che cambia

(Teleborsa) -. Questi i temi al centro delcui ha partecipato anche, leader nella sicurezza del settore auto. Tra gli ospiti presenti all'evento, Presidente DEKRA Italia ed Executive Vice President DEKRA Group, che ha partecipato al talk show "La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare".Il manager ha sottolineato che la"ci guiderà versodei veicoli con sistemi di assistenza alla guida automatica, connessa e autonoma" ed ha messo l'accento sulla necessità di "per avere un potenziamento delle prestazioni dei veicoli puntando, ad esempio, sulche riguarda la connessione dei mezzi con altri oggetti".devono essere due, come sottolineato anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”, ha affermato Purcaro. DEKRA infatti è da sempre impegnata, attraverso la divulgazione di Rapporti annuali sulla sicurezza stradale, a rendere realtà la "Vision Zero" che punta ad eliminare il numero di morti e feriti causati dagli incidenti stradali."In quest’ottica – sottolinea Purcaro – è prioritario, con l’intento di tracciare un sistema comune di regole sulla circolazione in Europa, in funzione anche della nuova mobilità, che prevede l’uso di mezzi alternativi alle auto".su tema della sicurezza, oltre all'esigenza di contromisure efficaci e sostenibili per migliorare la sicurezza stradale nella terza età.